Селевой поток сошёл на трассу М-4 «Дон» в Туапсинском районе Кубани
Селевой поток сошёл на трассу М-4 «Дон» в Туапсинском районе Краснодарского края. Информацию об этом распространило кубанское Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения.
Сейчас на месте происшествия проводятся работы по расчистке проезжей части. На дороге организовано реверсивное движение автотранспорта.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», с 27 по 29 января в горах Краснодарского края МЧС объявило штормовое предупреждение по лавиноопасности. В ведомстве призвали соблюдать меры безопасности, в частности, необходимо избегать мест возможного схода лавин.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru