В Сочи пропала обладательница самых больших губ в России
Сочинская полиция разыскивает Кристину Рэй (Кожевникову), которая в 2011 году попала в Книгу рекордов Гиннесса как обладательница самых больших губ в России. Об этом сообщает РИА Новости.
В поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт» рассказали, что местонахождение Рэй неизвестно с 28 сентября. Заявление о пропаже 35-летней женщины поступило в полицию Сочи 3 октября.
«Ведутся поисковые мероприятия», - заявили правоохранители.
Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что известный китайский экономист Чжу Хэнпэн пропал из публичного поля после критики лидера КНР Си Цзиньпина, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru