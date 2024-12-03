В Сочи произошло «мандариновое» ДТП
Опрокинувшийся в Сочи грузовик с мандаринами стал причиной массового ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
По данным полиции, инцидент произошёл на 166 км трассы «Джубга - Сочи». Во время движения по серпантину водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание машины. В результате фура перегородила проезжую часть, на которую вывалился новогодний груз.
Отмечается, что в результате аварии пострадал водитель большегруза. Механические повреждения получили пять автомобилей.
Ранее в Краснодарском крае на ФАД «Кавказ» из-за лопнувшего колеса опрокинулся грузовик, перевозивший пиво, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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