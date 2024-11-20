Эксперт опроверг резкий рост цен на мандарины перед Новым годом
Кандидат экономических наук, руководитель экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов заявил изданию «Абзац», что мнение о росте стоимости мандаринов перед Новым годом — не более, чем предрассудки, которые не отражают реального положения дел.
По его словам, в декабре в Россию попадает более трети (35%) годового объема поставок мандаринов. Их стоимость зависит от изменения курса рубля, цен на зарубежных рынках и от объема поставок, но не от новогодних праздников.
Плугов отметил, что Россия является мировым лидером по импорту мандаринов: в страну их везут ЮАР, Китай, Марокко, Египет и Турция.
Эксперт подчеркнул, что в 2024 году рост цен на мандарины сменялся снижением их стоимости несколько раз. Так, с января по начало ноября стоимость мандаринов поднялась на 5,2%, а в середине ноября упала сразу на 5,4%.
Ранее глава Ягодного союза Ирина Козий заявила, что стоимость мандаринов в России в этом зимнем сезоне не снизится — их цена будет в два раза выше, чем зимой 2021 года. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru