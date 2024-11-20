Эксперт опроверг резкий рост цен на мандарины перед Новым годом

По его словам, в декабре в Россию попадает более трети (35%) годового объема поставок мандаринов. Их стоимость зависит от изменения курса рубля, цен на зарубежных рынках и от объема поставок, но не от новогодних праздников.

Плугов отметил, что Россия является мировым лидером по импорту мандаринов: в страну их везут ЮАР, Китай, Марокко, Египет и Турция.

Эксперт подчеркнул, что в 2024 году рост цен на мандарины сменялся снижением их стоимости несколько раз. Так, с января по начало ноября стоимость мандаринов поднялась на 5,2%, а в середине ноября упала сразу на 5,4%.

Ранее глава Ягодного союза Ирина Козий заявила, что стоимость мандаринов в России в этом зимнем сезоне не снизится — их цена будет в два раза выше, чем зимой 2021 года. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

