На Кубани возбудили дело после гибели двух женщин, которых унесло в машине в море
Уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности» возбуждено в Краснодарском крае по факту гибели граждан в результате резкого ухудшения погодных условий, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.
По версии следствия, в ночь на 24 июня 2022 года в Сочи выпали обильные осадки, что привело к подъёму уровня рек. В результате в районе поселка Зубова Щель потоком воды реки Чемитоквадже в акваторию Черного моря море унесло два легковых автомобиля.
В ведомстве уточнили, что, по имеющимся данным, в этих машинах находились семь человек, в том числе трое детей. Живым пока удалось обнаружить 42-летнего мужчину, который был доставлен в лечебное учреждение.
«Также обнаружены тела 37 и 39-летней женщин, которые в момент происшествия также находились в данных транспортных средствах», - добавили в пресс-службе.
Ранее мэр Сочи Алексей Копайгородский в своём Telegram-канале заявил, что люди, которых унесло в море в автомобилях, приехали из Ставропольского края и, несмотря на предупреждения о стихии, остановились на ночлег в необорудованном месте, в устье реки Чемитоквадже.
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