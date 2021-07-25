В Сочи после шторма для отдыхающих снова открыли пляжи
Руководство Сочи за ночь организовало работу по восстановлению пляжей. Они были закрыты из-за того, что накануне шторм снес досуговое оборудование и прибил к берегу мусор. Теперь отдыхающие снова смогли вернуться на пляжи, сообщил в воскресенье в своем официальном телеграм-аккаунте мэр города Алексей Копайгородский.
«Сегодня утром для жителей и туристов открылись все пляжи курорта - их более 180. Из-за шторма они были закрыты. За это время арендаторы оперативно вывезли весь мусор», - отметил глава Сочи.
Туристам и жителям города разрешено купаться в море.
Мэр Сочи отметил, что «город сейчас функционирует в обычном режиме, основные гостевые маршруты непогода не затронула». По словам Копайгородского, «курорт уже живет привычной жизнью».
Напомним, в пятницу, 23 июля, в Сочи 23 июля прошли залповые ливни, вызвавшие выход рек из берегов и подтопление ряда жилых районов.
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