В Сочи после шторма для отдыхающих снова открыли пляжи

«Сегодня утром для жителей и туристов открылись все пляжи курорта - их более 180. Из-за шторма они были закрыты. За это время арендаторы оперативно вывезли весь мусор», - отметил глава Сочи.

Туристам и жителям города разрешено купаться в море.

Мэр Сочи отметил, что «город сейчас функционирует в обычном режиме, основные гостевые маршруты непогода не затронула». По словам Копайгородского, «курорт уже живет привычной жизнью».

Напомним, в пятницу, 23 июля, в Сочи 23 июля прошли залповые ливни, вызвавшие выход рек из берегов и подтопление ряда жилых районов.

