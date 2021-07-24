МЧС: Эвакуация населения из-за подтопления в Сочи не требуется
Эвакуации населения Сочи из-за подтопления после сильных дождей не требуется, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление МЧС России по Краснодарскому краю.
«В превентивных целях были запущены сирено-речевые устройства для оповещения населения от поселка Хоста до Адлера», — уточнили в МЧС.
По данным ведомства, из-за ливней оказался подтоплен один участок федеральной трассы А-147 в Хосте, на нем организовано реверсивное движение.
Кроме того, местные жители подали восемь заявок на откачку воды.
Ранее из-за мощного ливня в Сочи река Дагомыс вышла из берегов. Уровень воды поднялся в еще нескольких реках, автострада «Адлер-Сочи» была затоплена. В МЧС подчеркнули, что сил и средств ведомства достаточно для устранения последствий непогоды. На данный момент ливни в Сочи закончились, дальнейшее ухудшение обстановки не прогнозируется.
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