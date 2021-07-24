МЧС: Эвакуация населения из-за подтопления в Сочи не требуется

Эвакуации населения Сочи из-за подтопления после сильных дождей не требуется, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление МЧС России по Краснодарскому краю.

«В превентивных целях были запущены сирено-речевые устройства для оповещения населения от поселка Хоста до Адлера», — уточнили в МЧС.

По данным ведомства, из-за ливней оказался подтоплен один участок федеральной трассы А-147 в Хосте, на нем организовано реверсивное движение.

Кроме того, местные жители подали восемь заявок на откачку воды.

Ранее из-за мощного ливня в Сочи река Дагомыс вышла из берегов. Уровень воды поднялся в еще нескольких реках, автострада «Адлер-Сочи» была затоплена. В МЧС подчеркнули, что сил и средств ведомства достаточно для устранения последствий непогоды. На данный момент ливни в Сочи закончились, дальнейшее ухудшение обстановки не прогнозируется.

