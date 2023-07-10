В Сочи после подтопления пропал мужчина

В Адлерском районе Сочи после сильных дождей пропал мужчина, сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру Краснодарского края.

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Прокуратура Адлерского района поставила дело на контроль. Спасатели ведут поиски мужчины.

Также сообщается, что другого мужчину удалось спасти. Пострадавшего смыло потоком воды, когда он переходил реку по мосту.

В воскресенье на Сочи обрушились ливни - в городе-курорте ввели штормовое предупреждение и закрыли пляжи. Из-за непогоды смыло десятки машин.

Как отмечает «Радиоточка НСН», из-за размыва железнодорожных путей временно приостановили движение поездов в Абхазии.

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ФОТО: t.me/opershtab23
ТЕГИ:ДождиЗатоплениеСочи

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