В Сочи после подтопления пропал мужчина
В Адлерском районе Сочи после сильных дождей пропал мужчина, сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру Краснодарского края.
Прокуратура Адлерского района поставила дело на контроль. Спасатели ведут поиски мужчины.
Также сообщается, что другого мужчину удалось спасти. Пострадавшего смыло потоком воды, когда он переходил реку по мосту.
В воскресенье на Сочи обрушились ливни - в городе-курорте ввели штормовое предупреждение и закрыли пляжи. Из-за непогоды смыло десятки машин.
Как отмечает «Радиоточка НСН», из-за размыва железнодорожных путей временно приостановили движение поездов в Абхазии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru