В Сочи ожидается подъем уровня воды в реках и сход селей
Все силы и средства в Сочи находятся в режиме повышенной готовности из-за ливней с грозами, сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Копайгородский.
По его словам, есть риск подъема уровня воды в реках и схода селей. В городе объявлено штормовое предупреждение. До конца суток 9 августа на территории курорта наблюдается комплекс неблагоприятных погодных явлений. Синоптики предупредили о возможном граде, прогнозируется шквалистое усиление ветра с порывами до 24 метров в секунду.
На реках подъем уровня воды может достичь неблагоприятных отметок. Велик риск схода селей.
В начале августа в Кабардино-Балкарии сель перекрыл автодорогу к альплагерю «Безенги». В результате заблокированными оказались 180 человек
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