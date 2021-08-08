В Сочи ожидается подъем уровня воды в реках и сход селей

По его словам, есть риск подъема уровня воды в реках и схода селей. В городе объявлено штормовое предупреждение. До конца суток 9 августа на территории курорта наблюдается комплекс неблагоприятных погодных явлений. Синоптики предупредили о возможном граде, прогнозируется шквалистое усиление ветра с порывами до 24 метров в секунду.

На реках подъем уровня воды может достичь неблагоприятных отметок. Велик риск схода селей.

В начале августа в Кабардино-Балкарии сель перекрыл автодорогу к альплагерю «Безенги». В результате заблокированными оказались 180 человек

