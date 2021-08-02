В Кабардино-Балкарии сель перекрыл дорогу к лагерю с альпинистами

В Кабардино-Балкарии сель перекрыл автодорогу к альплагерю «Безенги».

Селевой поток оставил без газа жителей пяти сел в Кабардино-Балкарии

Это произошло в Черекском районе. В результате заблокированными оказались 180 человек, в том числе десять детей, сообщает региональное ГУ МЧС РФ.

Бурный поток за селением Безенги сошел вечером 1 августа. В настоящее время в лагере дежурят двое спасателей, а в лагере имеется медицинский пункт, запасы питьевой воды и продуктов питания.

Месяц назад в крымском селе Соколиное Бахчисарайского района после ливней сошел сель.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АльпинистыКабардино-балкария
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