В Кабардино-Балкарии сель перекрыл дорогу к лагерю с альпинистами
В Кабардино-Балкарии сель перекрыл автодорогу к альплагерю «Безенги».
Это произошло в Черекском районе. В результате заблокированными оказались 180 человек, в том числе десять детей, сообщает региональное ГУ МЧС РФ.
Бурный поток за селением Безенги сошел вечером 1 августа. В настоящее время в лагере дежурят двое спасателей, а в лагере имеется медицинский пункт, запасы питьевой воды и продуктов питания.
Месяц назад в крымском селе Соколиное Бахчисарайского района после ливней сошел сель.
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