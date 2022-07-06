В Сочи из горящего здания эвакуировали не менее 30 человек

В Сочи произошел пожар в четырехэтажном здании, из которого эвакуировали не менее 30 человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление МЧС.

Названа причина пожара в башне Capital Towers в Москве

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Отмечается, что пожар распространился на площади 300 кв. метров. Причины возгорания устанавливаются.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПожарныеСочи
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры