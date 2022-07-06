В Сочи из горящего здания эвакуировали не менее 30 человек
6 июля 202200:20
В Сочи произошел пожар в четырехэтажном здании, из которого эвакуировали не менее 30 человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление МЧС.
По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
Отмечается, что пожар распространился на площади 300 кв. метров. Причины возгорания устанавливаются.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru