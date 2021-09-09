В Сочи горит жилой дом

Управление МЧС по Краснодарскому краю сообщило о пожаре в жилом доме в Лазаревском районе Сочи, передает РИА Новости.

В Сочи 150 человек эвакуировали из-за пожара в пятиэтажке

Огонь распространился по площади 300 квадратных метров. В настоящее время на месте работают пожарные.

Причины и обстоятельства возгорания устанавливаются. Данных о пострадавших пока нет.

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