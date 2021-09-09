В Сочи горит жилой дом
9 сентября 202119:41
Управление МЧС по Краснодарскому краю сообщило о пожаре в жилом доме в Лазаревском районе Сочи, передает РИА Новости.
Огонь распространился по площади 300 квадратных метров. В настоящее время на месте работают пожарные.
Причины и обстоятельства возгорания устанавливаются. Данных о пострадавших пока нет.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru