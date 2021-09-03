В Сочи 150 человек эвакуировали из-за пожара в пятиэтажке

В центральном районе Сочи произошел пожар в пятиэтажном жилом доме, 150 жильцов эвакуировали. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, возгорание началось в квартире площадью 15 квадратных метров в доме на улице Донской. "В 20:59 полная ликвидация пожара. Погибших и пострадавших нет", - цитирует РИА Новости сообщение министерства.

Огонь тушили 19 спасателей, у них в распоряжении было 6 единиц техники. В настоящий момент жильцы дома стоят на улице и дожидаются окончательного завершения работ пожарных.

