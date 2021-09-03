В Сочи 150 человек эвакуировали из-за пожара в пятиэтажке
В центральном районе Сочи произошел пожар в пятиэтажном жилом доме, 150 жильцов эвакуировали. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
По данным ведомства, возгорание началось в квартире площадью 15 квадратных метров в доме на улице Донской. "В 20:59 полная ликвидация пожара. Погибших и пострадавших нет", - цитирует РИА Новости сообщение министерства.
Огонь тушили 19 спасателей, у них в распоряжении было 6 единиц техники. В настоящий момент жильцы дома стоят на улице и дожидаются окончательного завершения работ пожарных.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,0 млн+18 856 / сут.
Умерли
186 тыс.+799 / сут.
Выздоровели
6,2 млн+18 690 / сут.
- Грузовик упал с эстакады на Ленинградском проспекте в Москве
- Участника штурма Капитолия в шапке с рогами могут посадить на 20 лет
- ПВО в Сирии отразили воздушную атаку Израиля
- Глава «Новатэка» назвал текущие цены на газ «сверхненормальными»
- Два человека пострадали в результате урагана в Екатеринбурге
- В РПЦ могут исправить житие митрополита Филиппа после слов Путина
- Байден поручил рассекретить документы о теракте 11 сентября
- Только один из 125 охранников посольства Великобритании в Кабуле эвакуировался
- В ДТП в Башкирии погиб ребенок
- Талибы заявили об установлении полного контроля над Афганистаном
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru