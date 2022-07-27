В Сочи движение 13 поездов задержали после схода селя

Движение двенадцати пассажирских и одного товарного поезда было задержано в Лазаревском районе Сочи из-за схода селевых потоков после ливней. Об этом сообщает главное управление МЧС по Краснодарскому краю.

В Сочи из-за ливней объявлено штормовое предупреждение

«В 04:50 поступило сообщение о том, что на перегоне Чемитоквадже — Якорная Щель в районе ж/д станции Лазурный Берег в результате переувлажнения почвы произошел сход грязекаменной массы, повреждены две металлические контактные опоры электросети», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

К 7:16 последствия схода селя были устранены, движение поездов восстановили. Пострадавших нет, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Железная ДорогаСочи
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