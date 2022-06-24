В Сочи две легковушки с пассажирами смыло в море
Два легковых автомобиля смыло в Черное море в Лазаревском районе Сочи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
«В результате выпадения интенсивных осадков в горной местности в районе поселка Зубова Щель Краснодарского края потоком воды реки Чемитоквадже в акваторию Черного моря море унесло два легковых автомобиля», — отмечается в сообщении ведомства.
В момент происшествия внутри авто могли находиться восемь человек. МЧС удалось спасти одного человека, поиски еще семи продолжаются, пишет РИА ФАН.
Накануне ночью в Лазаревском районе выпало 85 мм осадков, в Зубовой Щели сошло три мощных селевых потока. Объявлена чрезвычайная ситуация, отмечает RT.
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