В Сочи две легковушки с пассажирами смыло в море

«В результате выпадения интенсивных осадков в горной местности в районе поселка Зубова Щель Краснодарского края потоком воды реки Чемитоквадже в акваторию Черного моря море унесло два легковых автомобиля», — отмечается в сообщении ведомства.

В момент происшествия внутри авто могли находиться восемь человек. МЧС удалось спасти одного человека, поиски еще семи продолжаются, пишет РИА ФАН.

Накануне ночью в Лазаревском районе выпало 85 мм осадков, в Зубовой Щели сошло три мощных селевых потока. Объявлена чрезвычайная ситуация, отмечает RT.

