В Сочи две легковушки с пассажирами смыло в море

Два легковых автомобиля смыло в Черное море в Лазаревском районе Сочи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Смерч разрушил пирс в Сочи

«В результате выпадения интенсивных осадков в горной местности в районе поселка Зубова Щель Краснодарского края потоком воды реки Чемитоквадже в акваторию Черного моря море унесло два легковых автомобиля», — отмечается в сообщении ведомства.

В момент происшествия внутри авто могли находиться восемь человек. МЧС удалось спасти одного человека, поиски еще семи продолжаются, пишет РИА ФАН.

Накануне ночью в Лазаревском районе выпало 85 мм осадков, в Зубовой Щели сошло три мощных селевых потока. Объявлена чрезвычайная ситуация, отмечает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: пресс-служба администрации Сочи
ТЕГИ:ОсадкиЧерное МореСочи
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры