В Смоленской области восстановили движение по маршруту Москва - Минск

В городе Вязьме Смоленской области восстановили движение поездов после обрушения путепровода.

Власти отказались восстанавливать рухнувший мост в Вязьме

По словам губернатора региона Василия Анохина, движение поездов по маршруту Москва - Минск восстановлено. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Еще на двух путях восстановительные работы практически завершены», - уточнил губернатор.

Путепровод в Вязьме обрушился в понедельник, 8 апреля. В результате один человек погиб, пять пострадали, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/mkhusnullin
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