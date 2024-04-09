В Смоленской области восстановили движение по маршруту Москва - Минск
9 апреля 202420:50
В городе Вязьме Смоленской области восстановили движение поездов после обрушения путепровода.
По словам губернатора региона Василия Анохина, движение поездов по маршруту Москва - Минск восстановлено. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
«Еще на двух путях восстановительные работы практически завершены», - уточнил губернатор.
Путепровод в Вязьме обрушился в понедельник, 8 апреля. В результате один человек погиб, пять пострадали, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru