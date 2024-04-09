В Смоленской области восстановили движение по маршруту Москва - Минск

По словам губернатора региона Василия Анохина, движение поездов по маршруту Москва - Минск восстановлено. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Еще на двух путях восстановительные работы практически завершены», - уточнил губернатор.

Путепровод в Вязьме обрушился в понедельник, 8 апреля. В результате один человек погиб, пять пострадали, передает «Радиоточка НСН».

