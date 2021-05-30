В Смоленской области 19 заключенных колонии начали голодовку

По данным пресс-службы УФСИН, заключенные решили голодать из-за нежелания соблюдать режим.

«Поступило 19 заявлений об отказе в приеме пищи от осужденных за совершение тяжких и особо тяжких преступлений (терроризм, убийства, разбой и т. д.), содержащихся в запираемых помещениях. По данному факту УФСИН России по Смоленской области проводит служебную проверку», - говорится в официальном сообщении.

Участники голодовки от медицинской помощи отказались, госпитализация никому из них не требуется.

«Учреждение функционирует в штатном режиме, ситуация находится под контролем», - отметили в пресс-службе.

Уточняется, что ИК №3 общего режима расположена в городе Сафоново. В ней содержат впервые приговоренных к лишению свободы. Лимит наполнения - 1 509 человек.

