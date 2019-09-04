Верховный суд утвердил приговор по делу о бунте в колонии Копейска

Верховный суд Российской Федерации утвердил приговор по уголовному делу о массовых беспорядках в исправительной колонии номер 6 города Копейска. Вердикт был вынесен ранее Челябинским областным судом. Таким образом, приговор вступил в законную силу, сообщает «ФедералПресс».

Массовые волнения в ИК № 6 проходили с 24 по 26 ноября 2012 года. Отбывавшие наказание тогда начали голодовку и вывесили транспаранты с просьбой о помощи. Заключённые жаловались на плохие условия содержания, а также потребовали отставки руководства учреждения.

Всего по делу о беспорядках было осуждено 17 человек. Из них 16 были приговорены к лишению свободы на сроки от 2,8 до 5 лет в колониях особого, строго и общего режима. Одному дали 3,6 месяца условно.

