В СМИ появилось видео с места авиакатастрофы вертолета в Хакасии

На видео, снятом с высоты птичьего полета, видно место крушения частного вертолета Robinson в Хакасии. Его публикуют «Известия».

В Хакасии обнаружили пропавший частный вертолет Robinson

Жесткая посадка частного вертолета Robinson произошла вблизи речного берега. Воздушный аппарат упал в реку рядом с небольшим поселениям. Обломки вертолета разбросаны по прибрежной полосе.

Ранее в субботу, 2 июля, стало известно, что частный вертолет Robinson прекратил выходить на связь, а позже подал сигнал бедствия, который получен единой дежурно-диспетчерской службой. Воздушное судно обнаружили в Таштыпском районе.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ХакасияВертолетКрушениеМЧСМЧС РФ
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