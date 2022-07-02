В СМИ появилось видео с места авиакатастрофы вертолета в Хакасии
На видео, снятом с высоты птичьего полета, видно место крушения частного вертолета Robinson в Хакасии. Его публикуют «Известия».
Жесткая посадка частного вертолета Robinson произошла вблизи речного берега. Воздушный аппарат упал в реку рядом с небольшим поселениям. Обломки вертолета разбросаны по прибрежной полосе.
Ранее в субботу, 2 июля, стало известно, что частный вертолет Robinson прекратил выходить на связь, а позже подал сигнал бедствия, который получен единой дежурно-диспетчерской службой. Воздушное судно обнаружили в Таштыпском районе.
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