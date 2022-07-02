В Хакасии обнаружили пропавший частный вертолет Robinson

Пропавший утром 2 июля вертолет Robinson, принадлежащий частному лицу, обнаружен в Республике Хакасия. Пилот воздушного судна жив. Об этом сообщает Главное управление МЧС по региону.

Стали известны подробности спасения единственного выжившего пассажира самолета Ан-2

«Вертолет найден, пилот жив-здоров, вертолет находится наполовину в воде», — отметили в ГУ МЧС по Республике Хакасия.

Подробностей о происшествии не сообщается.

Известно, что воздушное судно найдено в пойме реки Большой Абакан.

По данным спасателей, вертолет разрушен, рядом с ним «видны два человека».

Ранее в субботу, 2 июля, стало известно, что вертолет прекратил выходить на связь, а позже подал сигнал бедствия, который получен единой дежурно-диспетчерской службой в автоматическом режиме в Таштыпском районе.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ХакасияАвиакатастрофаКрушениеПострадавшиеВертолет
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