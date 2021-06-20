В СМИ появились подробности самоубийства полицейского на посту около посольства в Москве

На стекле будки дежурного у посольства Туркмении в Москве, где обнаружили старшего лейтенанта полиции, совершившего самоубийство, осталось пулевое отверстие. Подробности происшествия сообщает «Московский комсомолец».

По словам дежурного коменданта, он услышал хлопок примерно в пять часов утра. Мужчина решил проверить, с чем связан звук. Когда он подошел к посту охраны, обнаружил там тело 30-летнего полицейского. Увиденное повергло его в шок. Мужчина выбежал на улицу и закричал, призывая людей на помощь.

Он смог привлечь внимание прохожего, который вызвал скорую помощь и полицию.

Известно, что погибший полицейский родился в Белоозерском Воскресенского района. Его дежурство началось накануне

Ранее 20 июня стало известно об инциденте. Проверкой происшествия занимается Следственный комитет.

