Полицейский покончил с собой на дежурстве у здания Туркменистана в Москве
В Москве покончил с собой старший лейтенант полиции во время дежурства около здания посольства Туркменистана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по столице.
Известно, что сообщение от граждан о ранении полицейского поступило в службу «02».
«Сотрудниками полиции в пункте постовой охраны было обнаружено тело находившегося на службе старшего лейтенанта полиции, который, по предварительной информации, покончил с собой», — цитирует сообщение Газета.ru.
В связи с инцидентом начата проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.
Ранее в Частинском районе Пермского края инспектор ДПС, находящийся в очередном отпуске, произвел несколько выстрелов из карабина в сторону жилых домов, после чего скрылся на снегоходе и покончил жизнь самоубийством.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,3 млн+17 611 / сут.
Умерли
129 тыс.+450 / сут.
Выздоровели
4,9 млн+8 629 / сут.
- Полицейский покончил с собой на дежурстве у здания Туркменистана в Москве
- Министр труда РФ: Работника, который не прошел вакцинацию, можно отстранить
- У шести детей в «Артеке» выявлен коронавирус
- В России за прошедшие сутки выявили более 17 611 новый случай коронавируса
- «Победа» с 1 июля возобновит полеты в Турцию
- Президент Путин рассказал о новой системе оплаты труда медиков в их профессиональный праздник
- Собянин объяснил повторные заражения москвичей коронавирусом
- Футболист Роналду установил рекорд чемпионатов Европы
- К Земле летит астероид размером с две статуи Свободы
- Лукашенко назвал себя «глюкозой для взрослых»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru