Полицейский покончил с собой на дежурстве у здания Туркменистана в Москве

В Москве покончил с собой старший лейтенант полиции во время дежурства около здания посольства Туркменистана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по столице.

Известно, что сообщение от граждан о ранении полицейского поступило в службу «02».

«Сотрудниками полиции в пункте постовой охраны было обнаружено тело находившегося на службе старшего лейтенанта полиции, который, по предварительной информации, покончил с собой», — цитирует сообщение Газета.ru.

В связи с инцидентом начата проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее в Частинском районе Пермского края инспектор ДПС, находящийся в очередном отпуске, произвел несколько выстрелов из карабина в сторону жилых домов, после чего скрылся на снегоходе и покончил жизнь самоубийством.



