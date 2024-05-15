В Словакии ранен премьер-министр Роберт Фицо
15 мая 202416:07
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранен в ходе стрельбы. Политика доставили в клинику. Стрелявший задержан, сообщают словацкие СМИ.
Покушение произошло после заседания правительства в городе Гандлова. Неизвестный выстрелил в премьера несколько раз после того как политик покинул здание, в котором проходило выездное заседание кабмина. Фицо упал на землю, сообщает Pravda.sk. В больницу политика доставили вертолетом.
О состоянии главы правительства пока не сообщается.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru