В Словакии ранен премьер-министр Роберт Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранен в ходе стрельбы. Политика доставили в клинику. Стрелявший задержан, сообщают словацкие СМИ.

МИД Словакии: Фицо примет участие в конференции по Украине в Швейцарии

Покушение произошло после заседания правительства в городе Гандлова. Неизвестный выстрелил в премьера несколько раз после того как политик покинул здание, в котором проходило выездное заседание кабмина. Фицо упал на землю, сообщает Pravda.sk. В больницу политика доставили вертолетом.

О состоянии главы правительства пока не сообщается.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: dpa / ТАСС
ТЕГИ:СтрельбаСловакия

Горячие новости

Все новости

партнеры