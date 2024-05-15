В Словакии ранен премьер-министр Роберт Фицо

Покушение произошло после заседания правительства в городе Гандлова. Неизвестный выстрелил в премьера несколько раз после того как политик покинул здание, в котором проходило выездное заседание кабмина. Фицо упал на землю, сообщает Pravda.sk. В больницу политика доставили вертолетом.

О состоянии главы правительства пока не сообщается.

