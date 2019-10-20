В СКР заявили о пяти разрушенных в Красноярском крае дамбах
Инцидент на золотодобывающей артели в Красноярском крае в общей сложности уничтожил пять дамб, причем все они возведены незаконно. Об этом сообщили в Следственном комитете.
По данным ведомства, прорыв начался с самой верхней дамбы высотой в 15 метров, затем, по цепочке под напором воды начали разрушаться и остальные, сообщает Газета.ру
После возбуждения уголовного дела были задержаны директор золотодобывающей фирмы ООО «Сисим», а также начальник и мастер горного участка предприятия.
Жертвами ЧП стали 15 рабочих, еще пять человек пропали без вести. Завтра, 21 октября, в Красноярском будет действовать день траура по погибшим.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Британский кабмин подготовил «жёлтый молот» для жесткого Brexit
- В СКР заявили о пяти разрушенных в Красноярском крае дамбах
- Лавров рассказал о «разводках» американцев
- Сжегший семь человек под Ярославлем мужчина сознался. Видео
- Найден выживший после прорыва дамбы под Красноярском