В СКР заявили о пяти разрушенных в Красноярском крае дамбах

20 октября 201916:01

Инцидент на золотодобывающей артели в Красноярском крае в общей сложности уничтожил пять дамб, причем все они возведены незаконно. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Гидролог заявил об аномальном числе жертв прорыва дамбы в Красноярском крае

По данным ведомства, прорыв начался с самой верхней дамбы высотой в 15 метров, затем, по цепочке под напором воды начали разрушаться и остальные, сообщает Газета.ру

После возбуждения уголовного дела были задержаны директор золотодобывающей фирмы ООО «Сисим», а также начальник и мастер горного участка предприятия.

Жертвами ЧП стали 15 рабочих, еще пять человек пропали без вести. Завтра, 21 октября, в Красноярском будет действовать день траура по погибшим.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО: МЧС Красноярского края
ТЕГИ:Следственный КомитетКрасноярский КрайЗатопление