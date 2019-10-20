В СКР заявили о пяти разрушенных в Красноярском крае дамбах

По данным ведомства, прорыв начался с самой верхней дамбы высотой в 15 метров, затем, по цепочке под напором воды начали разрушаться и остальные, сообщает Газета.ру

После возбуждения уголовного дела были задержаны директор золотодобывающей фирмы ООО «Сисим», а также начальник и мастер горного участка предприятия.

Жертвами ЧП стали 15 рабочих, еще пять человек пропали без вести. Завтра, 21 октября, в Красноярском будет действовать день траура по погибшим.

