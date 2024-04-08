В СКР опровергли задержание подозреваемого в нападении на сотрудников полиции в Подмосковье

В СК по Московской области не подтвердили информацию о задержании подозреваемого в нападении на сотрудников полиции.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что сотрудники правоохранительных органов задержали в Тверской области подозреваемого в расстреле полицейских в Щелково (Московская область) 7 апреля.

«Перехват» сработал: Подозреваемого в нападении на полицейских задержали в Твери

По данным ресурса, речь идет о мужчине по имени Филипп Ж., которого задерджали по поступившей ориентировке на мотоцикл. Его доставили в отдел полиции, где собирались проверить на причастность к преступлению.

Погибший сотрудник полиции оказался оперуполномоченным Сергеем Ефименко, при этом помощник участкового получил ранение. Нападавших было двое, они занимались закладкой наркотиков, в процессе преследования один из них открыл огонь из пистолета.


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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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