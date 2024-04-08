В СКР опровергли задержание подозреваемого в нападении на сотрудников полиции в Подмосковье

В СК по Московской области не подтвердили информацию о задержании подозреваемого в нападении на сотрудников полиции.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что сотрудники правоохранительных органов задержали в Тверской области подозреваемого в расстреле полицейских в Щелково (Московская область) 7 апреля.