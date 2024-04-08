«Перехват» сработал: Подозреваемого в нападении на полицейских задержали в Твери

ЛОВИЛИ НАРКОДИЛЕРОВ

Погибший сотрудник полиции оказался оперуполномоченным Сергеем Ефименко, при этом помощник участкового получил ранение, сообщил Telegram-канал 112. СМИ сообщает, что нападавших было двое, они занимались закладкой наркотиков, в процессе преследования один из них открыл огонь из пистолета.

Отмечается, что погибший и пострадавший полицейские находились в засаде на наркодилеров в Ногинском районе. После инцидента был введен план «Перехват» и план «Сирена». Две дочери убитого полицейского остались без отца.

НА КОНТРОЛЕ У СКР

Произошедшее не оставила без внимания областная прокуратура. На место происшествия прибыл щелковский городской прокурор, а ведомство взяло на контроль ход и расследование возбужденного по факту произошедшего уголовного дела.

Также в главном управлении Следственного комитета России в Подмосковье заявили, что дело возбуждено по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Она находится на контроле председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

