«Перехват» сработал: Подозреваемого в нападении на полицейских задержали в Твери

Погибший полицейский и его помощник находились в засаде на наркодилеров, двое детей оперуполномоченного остались без отца.

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Тверской области подозреваемого в расстреле полицейских в Щелково (Московская область) 7 апреля. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Отмечается, что мужчину по имени Филипп Ж. задержали около полуночи в микрорайоне «Химинститут» города Тверь по поступившей ориентировке на мотоцикл. Задержанного доставили в отдел полиции, сейчас он проверяется на причастность к преступлению.

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ЛОВИЛИ НАРКОДИЛЕРОВ

Погибший сотрудник полиции оказался оперуполномоченным Сергеем Ефименко, при этом помощник участкового получил ранение, сообщил Telegram-канал 112. СМИ сообщает, что нападавших было двое, они занимались закладкой наркотиков, в процессе преследования один из них открыл огонь из пистолета.

Отмечается, что погибший и пострадавший полицейские находились в засаде на наркодилеров в Ногинском районе. После инцидента был введен план «Перехват» и план «Сирена». Две дочери убитого полицейского остались без отца.

НА КОНТРОЛЕ У СКР

Произошедшее не оставила без внимания областная прокуратура. На место происшествия прибыл щелковский городской прокурор, а ведомство взяло на контроль ход и расследование возбужденного по факту произошедшего уголовного дела.

Также в главном управлении Следственного комитета России в Подмосковье заявили, что дело возбуждено по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Она находится на контроле председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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