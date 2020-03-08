В СК подтвердили задержание подозреваемого в убийстве петербургского школьника

Задержание 14-летнего подозреваемого в убийстве ровесника подтвердили в управлении Следственного комитета (СК) России по Санкт-Петербургу. Официально сообщение размещено на сайте ведомства.

Отмечается, что следователи будут ходатайствовать о помещении подозреваемого под домашний арест. Его планируется допросить в ближайшее время, сообщает Газета. ru.

СМИ: задержан потенциальный убийца петербургского подростка

Следователи устанавливают мотивы и обстоятельства произошедшего.

Центральный аппарат СК взял расследование под контроль.

Ранее стало известно, что в квартире дома на улице Ижорского батальона Санкт-Петербурга подросток застрелил в голову из ружья сверстника на дне рождения.

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Фото: РИА Новости//Виталий Белоусов
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