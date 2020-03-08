В СК подтвердили задержание подозреваемого в убийстве петербургского школьника
Задержание 14-летнего подозреваемого в убийстве ровесника подтвердили в управлении Следственного комитета (СК) России по Санкт-Петербургу. Официально сообщение размещено на сайте ведомства.
Отмечается, что следователи будут ходатайствовать о помещении подозреваемого под домашний арест. Его планируется допросить в ближайшее время, сообщает Газета. ru.
Следователи устанавливают мотивы и обстоятельства произошедшего.
Центральный аппарат СК взял расследование под контроль.
Ранее стало известно, что в квартире дома на улице Ижорского батальона Санкт-Петербурга подросток застрелил в голову из ружья сверстника на дне рождения.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- В СК подтвердили задержание подозреваемого в убийстве петербургского школьника
- Зеленский не назвал Путина партнером
- В Италии запрещен въезд в Ломбардию и 14 провинций из-за коронавируса
- СМИ: задержан потенциальный убийца петербургского подростка
- Джабаров резко ответил международным следователям MH17 о нарушении суверенитета РФ