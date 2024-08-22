В СК назвали возможную причину взрыва газа в доме в Кизеле

Причиной взрыва газа в многоквартирном доме в городе Кизел Пермского края могла стать попытка демонтировать газовую плиту. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

СК: Взрыв в доме в Нижнем Тагиле произошёл из-за скопления газа

В сообщении говорится, что, по предварительным данным, двое жильцов одной из квартир, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, решили самостоятельно демонтировать газовую плиту.

«В результате произошла утечка газовоздушной смеси, что привело к её воспламенению», - отметили в ведомстве.

Также уточняется, что один из жильцов квартиры был госпитализирован с травмами, поиски второго мужчины продолжаются.

Взрыв газа в жилом доме в Кизеле Пермского края произошёл 22 августа, в результате произошло обрушение межэтажных перекрытий между третьим и четвёртым этажами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: МЧС
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