В СК назвали возможную причину взрыва газа в доме в Кизеле
Причиной взрыва газа в многоквартирном доме в городе Кизел Пермского края могла стать попытка демонтировать газовую плиту. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
В сообщении говорится, что, по предварительным данным, двое жильцов одной из квартир, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, решили самостоятельно демонтировать газовую плиту.
«В результате произошла утечка газовоздушной смеси, что привело к её воспламенению», - отметили в ведомстве.
Также уточняется, что один из жильцов квартиры был госпитализирован с травмами, поиски второго мужчины продолжаются.
Взрыв газа в жилом доме в Кизеле Пермского края произошёл 22 августа, в результате произошло обрушение межэтажных перекрытий между третьим и четвёртым этажами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru