В СК назвали возможную причину взрыва газа в доме в Кизеле

В сообщении говорится, что, по предварительным данным, двое жильцов одной из квартир, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, решили самостоятельно демонтировать газовую плиту.

«В результате произошла утечка газовоздушной смеси, что привело к её воспламенению», - отметили в ведомстве.

Также уточняется, что один из жильцов квартиры был госпитализирован с травмами, поиски второго мужчины продолжаются.

Взрыв газа в жилом доме в Кизеле Пермского края произошёл 22 августа, в результате произошло обрушение межэтажных перекрытий между третьим и четвёртым этажами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».