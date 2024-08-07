СК: Взрыв в доме в Нижнем Тагиле произошёл из-за скопления газа

Взрыв в пятиэтажном доме в Нижнем Тагиле, где погибли десять человек, произошёл из-за скопления газа, об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) по Свердловской области.

В ведомстве уточнили, что из-за ненадлежащего технического обслуживания произошло скопление газовоздушной смеси, которое и привело к взрыву и обрушению части дома. Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

В СК подчеркнули, что ход следствия поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства. Также мастеру и двум слесарям газовой службы, задержанным по делу о частичном обрушении пятиэтажки, предъявили обвинения, напоминает RT.

Ранее стало известно, что 26 человек пострадали в результате частичного обрушения дома в Нижнем Тагиле, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

