СК: Взрыв в доме в Нижнем Тагиле произошёл из-за скопления газа
Взрыв в пятиэтажном доме в Нижнем Тагиле, где погибли десять человек, произошёл из-за скопления газа, об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) по Свердловской области.
В ведомстве уточнили, что из-за ненадлежащего технического обслуживания произошло скопление газовоздушной смеси, которое и привело к взрыву и обрушению части дома. Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
В СК подчеркнули, что ход следствия поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства. Также мастеру и двум слесарям газовой службы, задержанным по делу о частичном обрушении пятиэтажки, предъявили обвинения, напоминает RT.
Ранее стало известно, что 26 человек пострадали в результате частичного обрушения дома в Нижнем Тагиле, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru