В СК назвали предварительную причину пожара в «Доме-корабле» в Москве

Неисправная проводка могла спровоцировать пожар в многоэтажном доме на улице Большой Тульской в Москве. Об этом сообщило столичное управление Следственного комитета.

В Москве при пожаре в «Доме-корабле» погибли два человека

«По предварительным данным, причиной пожара явилась неисправность электрической проводки», — указали в ведомстве.

Симоновский межрайонный следственный отдел управления по Южному административному округу главного следственного управления СК Москвы организовал доследственную проверку по факту ЧП. На месте инцидента продолжают работать правоохранители, планируется назначение ряда экспертиз.

Ранее МЧС сообщило о пожаре в «Доме-корабле» на Большой Тульской, возгорание произошло на шестом этаже, пишет Ura.ru. В результате ЧП погибли два человека.

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:Следственный КомитетПожарМосква

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