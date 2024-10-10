В СК назвали предварительную причину пожара в «Доме-корабле» в Москве

«По предварительным данным, причиной пожара явилась неисправность электрической проводки», — указали в ведомстве.

Симоновский межрайонный следственный отдел управления по Южному административному округу главного следственного управления СК Москвы организовал доследственную проверку по факту ЧП. На месте инцидента продолжают работать правоохранители, планируется назначение ряда экспертиз.

Ранее МЧС сообщило о пожаре в «Доме-корабле» на Большой Тульской, возгорание произошло на шестом этаже, пишет Ura.ru. В результате ЧП погибли два человека.

