В Москве при пожаре в «Доме-корабле» погибли два человека
Два человека погибли в результате пожара в многоэтажном жилом доме на Большой Тульской улице в Москве. Об этом сообщает МЧС.
О возгорании в здании, известном как «Дом-корабль», ведомство сообщило рано утром 10 октября. Пожар произошел в квартире на шестом этаже, пишет 360.ru. Площадь возгорания составляла 40 квадратных метров, позже специалисты ликвидировали огонь на 55 «квадратах».
В МЧС отметили, что пожарные на месте ЧП спасли 14 человек, еще около 80 вышли из здания самостоятельно.
«На пожаре... обнаружены тела женщины и мужчины», — добавили в ведомстве.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru