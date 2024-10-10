В Москве при пожаре в «Доме-корабле» погибли два человека

О возгорании в здании, известном как «Дом-корабль», ведомство сообщило рано утром 10 октября. Пожар произошел в квартире на шестом этаже, пишет 360.ru. Площадь возгорания составляла 40 квадратных метров, позже специалисты ликвидировали огонь на 55 «квадратах».

В МЧС отметили, что пожарные на месте ЧП спасли 14 человек, еще около 80 вышли из здания самостоятельно.

«На пожаре... обнаружены тела женщины и мужчины», — добавили в ведомстве.

