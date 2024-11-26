В СК назвали официальную версию гибели девушки в загоне со свиньями

На школьницу, которую нашли мертвой в загоне со свиньями, сначала напал бык, сообщили в Следственном комитете России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

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В ведомстве отметили, что когда 17-летняя девушка зашла в загон, два быка вышли в коридор хозяйственной постройки и один из них ударил девушку по голове рогом.

Из-за сильного удара школьница потеряла сознание и упала. Только после этого на нее напали свиньи. Умерла девушка, по предварительной информации, из-за потери большого количества крови, добавили в ведомстве.

Ранее СК РФ возбудил уголовное дело в отношении мужчины, который пробрался в южноуральскую школу и попытался напасть на работника столовой, напоминает «Свободная пресса».

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Фото: t.me/krpronws
ТЕГИ:Домашние ЖивотныеПогибшиеКрасноярский Край

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