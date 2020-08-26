Новости за ночь: Израиль нанёс авиаудары у границы с Ливаном

ВВС Израиля нанесли удар по наблюдательным пунктам шиитской группировки «Хезболлах» у границы с Ливаном. Об этом сообщила пресс-служба армии обороны Израиля, передаёт RT.

Там отметили, что авиаудар стал ответом на выстрелы со стороны Ливана, которые израильские военные зафиксировали во время проведения операции на севере Израиля.

Ранее в Израиле заявили, что обнаружили проход в проволочных заграждениях на границе с Ливаном. Накануне вечером израильские военные прочёсывали местность, проверяя, не пробрались ли на территорию страны бойцы «Хезболлах».

