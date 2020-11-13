В Сирии взрывное устройство сработало на пути российских военных

Колонна российской военной полиции в Сирии столкнулась со взрывом на пути своего следования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замруководителя центра по примирению враждующих сторон Александра Гринкевича.

Как отмечается в сообщении, бронеавтомобиль "Тигр" получил легкие повреждения, жертв и пострадавших среди военнослужащих нет. Гринкевич рассказал, что взрыв прогремел в сирийской провинции Дераа возле поселения Мусейфра во время следования патруля по маршруту Изра — Сахват Эль-Камх.

Агентство передает, что российская военная колонна двигалась в сопровождении сирийских силовиков. Гринкевич заявил, что техника и военнослужащие вернулись в пункт дислокации. По словам замглава центра по примирению сторон, началось расследование данного инцидента.

