В Сирии совершено нападение на американскую базу

6 декабря 201914:25

В районе нефтяного месторождения Эль-Омар на северо-востоке сирийской провинции Дейр эз-Зор совершено нападение на американскую военную базу, сообщает агентство SANA.

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Отмечается, что атака была произведена в момент, когда на территорию базы въезжала колона грузовиков. Американцы в ответ открыли артиллерийский огонь и выпустили светозвуковые гранаты, сообщает телеканал «360».

Ранее в Пентагоне заявили, что на территории Сирии остаются около полутысячи американских военных, которые взяли под контроль нефтяные месторождения, отмечает RT.

В свою очередь официальный Дамаск обвинил Вашингтон в краже сирийских природных ресурсов.

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ФОТО: rusnovosti.ru
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