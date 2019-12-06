В Сирии совершено нападение на американскую базу

Отмечается, что атака была произведена в момент, когда на территорию базы въезжала колона грузовиков. Американцы в ответ открыли артиллерийский огонь и выпустили светозвуковые гранаты, сообщает телеканал «360».

Ранее в Пентагоне заявили, что на территории Сирии остаются около полутысячи американских военных, которые взяли под контроль нефтяные месторождения, отмечает RT.

В свою очередь официальный Дамаск обвинил Вашингтон в краже сирийских природных ресурсов.

