В Сирии совершено нападение на американскую базу
В районе нефтяного месторождения Эль-Омар на северо-востоке сирийской провинции Дейр эз-Зор совершено нападение на американскую военную базу, сообщает агентство SANA.
Отмечается, что атака была произведена в момент, когда на территорию базы въезжала колона грузовиков. Американцы в ответ открыли артиллерийский огонь и выпустили светозвуковые гранаты, сообщает телеканал «360».
Ранее в Пентагоне заявили, что на территории Сирии остаются около полутысячи американских военных, которые взяли под контроль нефтяные месторождения, отмечает RT.
В свою очередь официальный Дамаск обвинил Вашингтон в краже сирийских природных ресурсов.
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