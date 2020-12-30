В Сирии при атаке на автобус погибли 28 человек

Террористы атаковали автобус в Сирии, в результате чего погибли 28 человек. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в городе Дэйр-эз-зор. Отмечается, что пострадали еще 13 человек.

Ранее во вторник стало известно, что сотрудник Красного Креста погиб при атаке на аэропорт Йемена



