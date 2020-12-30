Сотрудник Красного Креста погиб при атаке на аэропорт Йемена

При атаке на йеменский аэропорт в городе Аден погиб сотрудники Международного комитета Красного креста погиб. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что три человека среди пострадавших в результате происшествия, еще двое числятся пропавшими без вести.

В аэропорту произошел взрыв. Другие подробности происшествия не приводятся.