В Сирии погиб экипаж военного вертолета в ходе учебного полета

Военный вертолет Сирии разбился во время учебно-тренировочного полета. Экипаж военной машины погиб, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны Сирии.

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По данным ведомства, авиакатастрофа произошла из-за технической неисправности.

Уточняется, что сирийский вертолет потерпел крушение в центральной части Сирии, к северо-востоку от Хамы, пишет Газета.ru.

Ранее, 24 августа, на Ставрополье потерпел крушение вертолет Ми-2. Машина разбилась на территории фермы в Предгорном округе и после падения загорелась, напоминает «Свободная пресса». Пилот упавшего в Ставропольском крае вертолета Ми-2 обнаружен, мужчина не пострадал. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Предгорного муниципального округа.

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ФОТО: flickr.com // Главный Редактор
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