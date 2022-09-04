В Сирии погиб экипаж военного вертолета в ходе учебного полета
Военный вертолет Сирии разбился во время учебно-тренировочного полета. Экипаж военной машины погиб, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны Сирии.
По данным ведомства, авиакатастрофа произошла из-за технической неисправности.
Уточняется, что сирийский вертолет потерпел крушение в центральной части Сирии, к северо-востоку от Хамы, пишет Газета.ru.
Ранее, 24 августа, на Ставрополье потерпел крушение вертолет Ми-2. Машина разбилась на территории фермы в Предгорном округе и после падения загорелась, напоминает «Свободная пресса». Пилот упавшего в Ставропольском крае вертолета Ми-2 обнаружен, мужчина не пострадал. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Предгорного муниципального округа.
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