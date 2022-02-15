В Сирии двое военных погибли при обстреле боевиков

Двое сирийских военных погибли в ходе обстрела со стороны террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ). Об этом сообщает ТАСС.

Еще девять военнослужащих пострадали. Огонь велся по провинциях Идлиб и Алеппо.

Ранее заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Журавлев заявил, что деятельность военных США все еще негативно влияет на ситуацию в Сирии.

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ФОТО: РИА Новости//Михаил Алаеддин
ТЕГИ:ОбстрелСирия
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