В Сирии двое военных погибли при обстреле боевиков

Двое сирийских военных погибли в ходе обстрела со стороны террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ). Об этом сообщает ТАСС.

Еще девять военнослужащих пострадали. Огонь велся по провинциях Идлиб и Алеппо.

Ранее заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Журавлев заявил, что деятельность военных США все еще негативно влияет на ситуацию в Сирии.