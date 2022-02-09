Минобороны РФ: США негативно влияют на ситуацию в Сирии

Деятельность военных США все еще негативно влияет на ситуацию в Сирии, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление заместителя руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олега Журавлева.

СВР узнала о планах США использовать «спящих» экстремистов в Сирии против военных РФ

«Деятельность вооруженных сил США, незаконно присутствующих на территории Сирийской Арабской Республики, продолжает оказывать негативное влияние на обстановку в стране. В подконтрольных проамериканским органам власти районах Заевфратья ситуация в сфере безопасности остается критической», — сообщил он.

Отмечается, что только за последние трое суток в регионе произошло 10 терактов и диверсий, в результате которых погибли 18 человек, еще 25 были ранены.

Напомним, спецслужбы Соединённых Штатов Америки намерены использовать так называемые «спящие ячейки» экстремистов в Дамаске и провинции Латакия для организации атак на российских, иранских и правительственных сил в Сирии. Об этом информирует Служба внешней разведки России.

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Фото: twitter.com/OIRSpox
ТЕГИ:СШАСирия
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