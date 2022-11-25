Девять человек уволили из «Синергии» за выдачу подложных справок

В сообщении уточняется, что в числе уволенных трое бывших членов приёмной комиссии, а именно Григорий Чмелев, Дмитрий Кухерев и Андрей Забавин, против них возбуждены уголовные дела по статье «мошенничество». Все они признали свою вину.

Отмечается, что выявить правонарушение помог пост в одной из соцсетей, его автор рассказал, что поступил в вуз уже после прекращения набора. Данный факт привлёк внимание руководства «Синергия», а проведённая проверка позволила выявить шесть фиктивных справок, по которым студенты незаконно пытались перевестись из других вузов.

«Мошенническая схема была выявлена через несколько дней после того, как мы закрыли набор на все очные и очно-заочные программы обучения... В сотрудничестве с правоохранительными органами нам удалось оперативно обнаружить злоумышленников», — рассказал ректор вуза Артем Васильев.

Он добавил, что виновные в преступлении должны понести заслуженное наказание.

Ранее хорошёвский районный суд Москвы арестовал трёх человек, которые выдавали в НОЧУ «Синергия» поддельные справки о зачислении в вуз для получения отсрочки в рамках частичной мобилизации, сообщает RT.

