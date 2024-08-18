В Симферопольском районе Крыма произошла авария на водоводе

В компании заявили, что работы по устранению аварии пройдут до 20:00 мск. Полное восстановление ожидается 20 августа.

На период ремонта в Мирном и Дзержинце могут наблюдаться перебои с подачей воды или полное отключение.

На этой неделе масштабное отключение электроэнергии произошло в Приморском крае. Без света остались Владивосток, Артем, Находка и другие города региона, напоминает «Радиоточка НСН».

