В Симферопольском районе Крыма произошла авария на водоводе
В селе Мирное и садовом товариществе Дзержинец в Крыму могут наблюдаться перебои с водой из-за аварии на магистральном водоводе в Симферопольском районе, сообщила компания «Вода Крыма» в своем Telegram-канале.
В компании заявили, что работы по устранению аварии пройдут до 20:00 мск. Полное восстановление ожидается 20 августа.
На период ремонта в Мирном и Дзержинце могут наблюдаться перебои с подачей воды или полное отключение.
На этой неделе масштабное отключение электроэнергии произошло в Приморском крае. Без света остались Владивосток, Артем, Находка и другие города региона, напоминает «Радиоточка НСН».
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