В Симферопольском районе Крыма произошла авария на водоводе

В селе Мирное и садовом товариществе Дзержинец в Крыму могут наблюдаться перебои с водой из-за аварии на магистральном водоводе в Симферопольском районе, сообщила компания «Вода Крыма» в своем Telegram-канале.

Подача воды в 50 многоэтажек Воронежа восстановлена после аварии

В компании заявили, что работы по устранению аварии пройдут до 20:00 мск. Полное восстановление ожидается 20 августа.

На период ремонта в Мирном и Дзержинце могут наблюдаться перебои с подачей воды или полное отключение.

На этой неделе масштабное отключение электроэнергии произошло в Приморском крае. Без света остались Владивосток, Артем, Находка и другие города региона, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: mos.ru
ТЕГИ:ВодаСимферопольКрым

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