Прокуратура назвала неосторожность с огнем причиной пожара в пансионате Анапы

Прокуратура Кубани установила, что причиной пожара в пансионате в Анапе, где также располагается волонтерский штаб, стало неосторожное обращение с огнем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. В результате инцидента никто не пострадал.

По информации МЧС, площадь возгорания в пансионате в станице Благовещенской увеличилась до 1,4 тысячи квадратных метров.

В Анапе загорелся пансионат на тысяче квадратных метров

Изначально в ведомстве сообщали о возгорании на 1 тысяче квадратных метров и эвакуации 26 человек.

Пожар охватил корпус для проживания и общепит пансионата. На место происшествия прибыли 79 специалистов и 25 единиц техники для тушения огня, передает «Радиоточка НСН».

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