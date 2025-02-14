Прокуратура назвала неосторожность с огнем причиной пожара в пансионате Анапы

Прокуратура Кубани установила, что причиной пожара в пансионате в Анапе, где также располагается волонтерский штаб, стало неосторожное обращение с огнем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. В результате инцидента никто не пострадал.

По информации МЧС, площадь возгорания в пансионате в станице Благовещенской увеличилась до 1,4 тысячи квадратных метров.