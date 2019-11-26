В Симферополе двое детей погибли из-за отравления
Двое детей, одной из которых было 8 лет, а другому 10 месяцев, погибли в Симферополе, отравившись неизвестным веществом. Об этом сообщает Крымское информационное агентство со ссылкой на пресс-службу следственного комитета по Республике Крым.
Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по статье 109, которая предполагает наказание за причинение смерти по неосторожности. По предварительным данным агентства, жительница Железнодорожного района города, мать троих детей вызвала врачей, которые констатировали смерть двух малышей. Сама женщина и ее старший сын находятся в реанимации.
Обстоятельства происшествия устанавливаются, в настоящий момент назначен ряд судмедэкпертиз, идет опрос очевидцев. Утечек бытового газа в квартире не установлено, соседи отзываются о семье положительно. По данным агентства, расследование находится на особом контроле Главного следственного управления по республике.
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