В Петербурге семиклассница умерла во время урока физкультуры

Как уточняет портал, ЧП произошло в образовательном учреждении в Выборгском районе города. По предварительным данным, 14-летней школьнице стало плохо во время разминки на уроке. Девочке вызвали скорую помощь, медики провели реанимационные мероприятия, но не смогли спасти ребенка.

СМИ отмечает, что у школьницы были проблемы с сердцем. Однако девочка не была освобождена от занятий физкультурой.

Специалисты установят все обстоятельства инцидента.

