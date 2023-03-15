В Петербурге семиклассница умерла во время урока физкультуры

Семиклассница умерла во время урока физкультуры в одной из школ Санкт-Петербурга. Об этом сообщает «78.ru».

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Как уточняет портал, ЧП произошло в образовательном учреждении в Выборгском районе города. По предварительным данным, 14-летней школьнице стало плохо во время разминки на уроке. Девочке вызвали скорую помощь, медики провели реанимационные мероприятия, но не смогли спасти ребенка.

СМИ отмечает, что у школьницы были проблемы с сердцем. Однако девочка не была освобождена от занятий физкультурой.

Специалисты установят все обстоятельства инцидента.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СмертьШкольникиДетиСанкт-Петербург
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