В Симферополе девочка на электросамокате сбила женщину с коляской

В Симферополе девочка-подросток, управляя электросамокатом, столкнулась с женщиной с коляской. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Инцидент произошел в парке имени Юрия Гагарина. В ведомстве уточнили, что по данным из соцсетей, 12-летняя девочка, управляя прокатным электросамокатом, столкнулась с мамой, толкающей коляску с 2-летним ребенком.

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В результате столкновения у девочки обнаружено рассечение лба, потребовалась медицинская помощь.

По факту произошедшего начата предварительная проверка, которая включает оценку соблюдения прокатной компанией требований безопасности. Информацию о ходе проверки будут передавать в центральный аппарат ведомства, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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