В Симферополе девочка на электросамокате сбила женщину с коляской
В Симферополе девочка-подросток, управляя электросамокатом, столкнулась с женщиной с коляской. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
Инцидент произошел в парке имени Юрия Гагарина. В ведомстве уточнили, что по данным из соцсетей, 12-летняя девочка, управляя прокатным электросамокатом, столкнулась с мамой, толкающей коляску с 2-летним ребенком.
В результате столкновения у девочки обнаружено рассечение лба, потребовалась медицинская помощь.
По факту произошедшего начата предварительная проверка, которая включает оценку соблюдения прокатной компанией требований безопасности. Информацию о ходе проверки будут передавать в центральный аппарат ведомства, передает «Радиоточка НСН».
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