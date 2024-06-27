В ДТП с электросамокатами в 2023 году погибли 43 человека

Выступая на Петербургском международном юридическом форуме, он уточнил, что только в одном случае из указанных погибшим оказался пешеход - на него наехал электросамокат.

Митрошин уточнил, что чаще всего смертельные ДТП с электросамокатами происходили, когда их водители не спешивались при пересечении проезжей части, двигались на запрещающий сигнал светофора или ехали по обочине дороги в попутном направлении.

Ранее в АНО «Институт исследования современной политики» предложили МВД РФ снизить скорость электросамокатов посредством установки на тротуарах «лежачих полицейских», сообщает 360.ru.