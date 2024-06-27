В ДТП с электросамокатами в 2023 году погибли 43 человека

Жертвами ДТП с электросамокатами в 2023 году стали 43 человека. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ Дмитрий Митрошин.

Юрист рассказал, как действовать при наезде электросамоката

Выступая на Петербургском международном юридическом форуме, он уточнил, что только в одном случае из указанных погибшим оказался пешеход - на него наехал электросамокат.

Митрошин уточнил, что чаще всего смертельные ДТП с электросамокатами происходили, когда их водители не спешивались при пересечении проезжей части, двигались на запрещающий сигнал светофора или ехали по обочине дороги в попутном направлении.

Ранее в АНО «Институт исследования современной политики» предложили МВД РФ снизить скорость электросамокатов посредством установки на тротуарах «лежачих полицейских», сообщает 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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