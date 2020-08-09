В Сиане на экстренную посадку идет самолет China Eastern

Борт совершает рейс MU5274 - из Чэнду в Пекин. Лайнер вылетел в 17:47 (12:47 мск). Через час стало известно о «технической неполадке», и самолет приготовился к экстренной посадке в аэропорту города Сиань.

По данным издания, бортпроводники в 18:50 (13:50 мск) предупредили о готовящейся посадке в аэропорту Сианя. Об этом журналистам рассказал один из пассажиров с помощью интернет-переписки.

