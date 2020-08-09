В Сиане на экстренную посадку идет самолет China Eastern

Пассажирский самолет авиакомпании China Eastern Airlines из-за технической неполадки готовится к экстренной посадке в аэропорту города Сиань. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание «Фэнмянь синьвэнь» (Thecover.cn).

СМИ сообщили об аварийной посадке самолёта во Владивостоке

Борт совершает рейс MU5274 - из Чэнду в Пекин. Лайнер вылетел в 17:47 (12:47 мск). Через час стало известно о «технической неполадке», и самолет приготовился к экстренной посадке в аэропорту города Сиань.

По данным издания, бортпроводники в 18:50 (13:50 мск) предупредили о готовящейся посадке в аэропорту Сианя. Об этом журналистам рассказал один из пассажиров с помощью интернет-переписки.

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ФОТО: pixabay.com
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