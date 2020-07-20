СМИ сообщили об аварийной посадке самолёта во Владивостоке
20 июля 202009:34
Пассажирский самолёт, направлявшийся из Владивостока в Якутск, вынужденно вернулся в аэропорт отправления и совершил аварийную посадку. Об этом сообщил телеканала РЕН ТВ.
По его информации, у пилотов воздушного судна возникли проблемы с управлением.
На борту самолёта 22 человека.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru