СМИ сообщили об аварийной посадке самолёта во Владивостоке

Пассажирский самолёт, направлявшийся из Владивостока в Якутск, вынужденно вернулся в аэропорт отправления и совершил аварийную посадку. Об этом сообщил телеканала РЕН ТВ.

По его информации, у пилотов воздушного судна возникли проблемы с управлением.

На борту самолёта 22 человека.

