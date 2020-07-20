СМИ сообщили об аварийной посадке самолёта во Владивостоке

Пассажирский самолёт, направлявшийся из Владивостока в Якутск, вынужденно вернулся в аэропорт отправления и совершил аварийную посадку. Об этом сообщил телеканала РЕН ТВ.

По его информации, у пилотов воздушного судна возникли проблемы с управлением.

На борту самолёта 22 человека.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Сергеев
ТЕГИ:Аварийная ПосадкаВладивостокСамолёт
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