В Сиамском заливе затонул корабль ВМС Таиланда
Корвет военно-морских сил Таиланда «Сукхотхаи» затонул во время патрулирования в Сиамском заливе, на борту находились 106 моряков, 75 из них спасены. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу тайских ВМС.
Во время сильного волнения в 20 морских милях от берегов провинции Прачуапкхирикхан судно накренилось, зачерпнуло значительный объем воды, в результате на корабле произошло короткое замыкание и отключение двигателей и другого оборудования. Затем корабль потерял ход, сильно накренился еще раз и затонул в 00:12 (20:12 мск воскресенья), отмечает телеканал «360».
Поисково-спасательная операция с участием трех кораблей ВМС, нескольких гражданских судов, самолетов и вертолетов морской авиации ВМС началась поздно вечером в воскресенье. Вертолеты сбросили в море 8 надувных спасательных плотов для оказавшихся в воде моряков. Удалось спасти 75 членов экипажа, пишет RT. Еще 31 человек «остается в воде».
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