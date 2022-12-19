В Сиамском заливе затонул корабль ВМС Таиланда

Во время сильного волнения в 20 морских милях от берегов провинции Прачуапкхирикхан судно накренилось, зачерпнуло значительный объем воды, в результате на корабле произошло короткое замыкание и отключение двигателей и другого оборудования. Затем корабль потерял ход, сильно накренился еще раз и затонул в 00:12 (20:12 мск воскресенья), отмечает телеканал «360».

Поисково-спасательная операция с участием трех кораблей ВМС, нескольких гражданских судов, самолетов и вертолетов морской авиации ВМС началась поздно вечером в воскресенье. Вертолеты сбросили в море 8 надувных спасательных плотов для оказавшихся в воде моряков. Удалось спасти 75 членов экипажа, пишет RT. Еще 31 человек «остается в воде».

